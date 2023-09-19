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Общество

Прокурор запросил девять лет колонии Бойко-Великому

Ведомости

Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил наказание для православного мецената и основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого в виде девяти лет колонии общего режима. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

Судебный процесс длился более двух лет, оглашение приговора назначено на 3 октября. Вместе с Бойко-Великим на скамье подсудимых еще шесть фигурантов.

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Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была осуждена на три года колонии.

Бизнесмен был задержан и арестован еще в 2019 г. Бойко-Великий обвинялся также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу.

Спустя два года после задержания в мае 2021 г. Мосгорсуд перевел Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.

16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом. Летом 2021 г. Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий. Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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