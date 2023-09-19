Прокурор запросил девять лет колонии Бойко-Великому

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была осуждена на три года колонии.