Из России в Кыргызстан экстрадируют участницу финансовой пирамиды Finiko

Айдарова была объявлена в розыск, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение об экстрадиции было принято в связи с тем, что ее действия в рамках УК РФ соответствуют ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству обеих стран еще не истекли.