Из России в Кыргызстан экстрадируют участницу финансовой пирамиды Finiko
Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Кыргызстана о выдаче для привлечения к уголовной ответственности участницу финансовой пирамиды «Финико» (Finiko) Чолпон Айдаровой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов уголовного дела, она участвовала в преступном сообществе в 2020-2021 гг., уточняет Генпрокуратура.
«Обвиняемая выступала в качестве регионального руководителя и представителя преступной группы. На территории Кыргызской Республики члены сообщества завладели денежными средствами более 100 граждан на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов. Кроме того, в составе преступного сообщества путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая похитила денежные средства в значительном размере еще двух граждан», – говорится в сообщении ведомства.
Айдарова была объявлена в розыск, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение об экстрадиции было принято в связи с тем, что ее действия в рамках УК РФ соответствуют ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству обеих стран еще не истекли.
Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018 по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko. Мошенники утверждали, что прибыль от таких инвестиций составит 3-5% в день.
В МВД отмечали, что количество потерпевших составляет порядка 10 000. По состоянию на апрель 2022 г., ущерб от деятельности мошенников превышал 5 млрд руб.