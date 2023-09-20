ФСБ: житель Алтайского края отравил воду для российских военных
Житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, 42-летний мужчина «вышел на граждан Украины» и заявил о готовности поддержать ВСУ. В качестве доказательства он отравил воду для российских мобилизованных, запечатлев процесс на камеру. Затем он отправил видео «представителям Украины».
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчина заключен под стражу.
14 сентября в ФСБ сообщили о задержании жителя Ингушетии при попытке выезда из России. Он подозревается в попытке вступить в ВСУ. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).
13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины. Уточняется, что затем эти средства тратились на приобретение вооружения для ВСУ.