ФСБ: житель Алтайского края отравил воду для российских военных

14 сентября в ФСБ сообщили о задержании жителя Ингушетии при попытке выезда из России. Он подозревается в попытке вступить в ВСУ. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).