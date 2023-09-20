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Общество

ФСБ: житель Алтайского края отравил воду для российских военных

Ведомости

Житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Алтайскому краю. 

По данным ведомства, 42-летний мужчина «вышел на граждан Украины» и заявил о готовности поддержать ВСУ. В качестве доказательства он отравил воду для российских мобилизованных, запечатлев процесс на камеру. Затем он отправил видео «представителям Украины». 

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчина заключен под стражу. 

14 сентября в ФСБ сообщили о задержании жителя Ингушетии при попытке выезда из России. Он подозревается в попытке вступить в ВСУ. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника). 

13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины. Уточняется, что затем эти средства тратились на приобретение вооружения для ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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