Погранкомитет Беларуси: с начала спецоперации в страну прибыли 118 600 украинцев
С 24 февраля 2022 г. 118 613 граждан Украины прибыли в Белоруссию с территории Украины. Об этом сообщил официальный Telegram-канал белорусского государственного пограничного комитета.
Из них украинско-белорусскую границу пересекли 15 890 человек. Транзитом через Польшу – 78 532, через Литву – 19 892, через Латвию – 4 299 человек.
С начала 2023 г. в Белоруссию въехало 43 909 граждан Украины. Из них транзитом через Польшу – 32 274, через Литву – 9 514, через Латвию – 2 111.
15 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, украинцев уравнивают в правах с белорусами: им будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты.