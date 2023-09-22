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Общество

Погранкомитет Беларуси: с начала спецоперации в страну прибыли 118 600 украинцев

Ведомости

С 24 февраля 2022 г. 118 613 граждан Украины прибыли в Белоруссию с территории Украины. Об этом сообщил официальный Telegram-канал белорусского государственного пограничного комитета.

Из них украинско-белорусскую границу пересекли 15 890 человек. Транзитом через Польшу – 78 532, через Литву – 19 892, через Латвию – 4 299 человек.

С начала 2023 г. в Белоруссию въехало 43 909 граждан Украины. Из них транзитом через Польшу – 32 274, через Литву – 9 514, через Латвию – 2 111.

15 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, украинцев уравнивают в правах с белорусами: им будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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