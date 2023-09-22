Погранкомитет Беларуси: с начала спецоперации в страну прибыли 118 600 украинцев

15 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, украинцев уравнивают в правах с белорусами: им будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты.