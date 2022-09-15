Лукашенко уравнял в правах прибывших в Белоруссию украинцев с гражданами республики

Так, согласно документу, украинцев уравняют в правах с белорусами. Гражданам Украины будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты, в частности, детские пособия и пенсии.