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Лукашенко уравнял в правах прибывших в Белоруссию украинцев с гражданами республики

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что указ призван помочь гражданам Украины, прибывшим в Белоруссию, которые оказались в трудном положении, интегрироваться в белорусское общество. Указ затрагивает социальные и трудовые вопросы. 

Так, согласно документу, украинцев уравняют в правах с белорусами. Гражданам Украины будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты, в частности, детские пособия и пенсии.

Кроме того, гражданам Украины не придется платить госпошлину за регистрацию временного пребывания в Белоруссии. Их работодатели также освобождаются от уплаты налога.

На прошлой неделе Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале сообщил, что после 24 февраля 2022 г. в страну прибыло 51 514 украинцев. Отмечалось, что 35 000 из них приехали транзитом через страны Евросоюза. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По данным агентства ООН по беженцам от 13 сентября, Украину покинуло свыше 11 млн человек. Наиболее популярными для переселения странами стали Польша, Россия, Венгрия, Румыния, Словакия, Молдавия и Белоруссия, следует из данных агентства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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