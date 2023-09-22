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Общество

На границе с Литвой в Калининградской области образовалась пробка из грузовиков

Ведомости

В пункте пропуска Чернышевское на границе Литвы и Калининградской области образовалась большая пробка из грузовиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу таможни региона.

«[За последнюю неделю] очередь грузовиков, образовавшаяся ранее в пункте пропуска Чернышевское, фактически не меняется. В ней постоянно стоят порядка 70 автопоездов и еще, как правило, 25 единиц находятся на нейтральной полосе, пройдя контроль отечественной таможни и пограничников», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась в июле, когда литовская сторона «работала очень неритмично». Тогда литовская таможня ужесточила правила транзита грузов через РФ и Белоруссию.

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Согласно новым правилам, грузоотправители обязаны предъявлять декларацию производителя – в этом документе он должен подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт.

В мае в Еврокомиссии (ЕК) отмечали, что товарооборот ЕС с некоторыми странами резко вырос, при этом фиксируется несоответствие между объемами товаров, отправляемых транзитом через Россию, и товаров, оказавшихся в итоге в третьих странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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