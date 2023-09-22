На границе с Литвой в Калининградской области образовалась пробка из грузовиков
В пункте пропуска Чернышевское на границе Литвы и Калининградской области образовалась большая пробка из грузовиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу таможни региона.
«[За последнюю неделю] очередь грузовиков, образовавшаяся ранее в пункте пропуска Чернышевское, фактически не меняется. В ней постоянно стоят порядка 70 автопоездов и еще, как правило, 25 единиц находятся на нейтральной полосе, пройдя контроль отечественной таможни и пограничников», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась в июле, когда литовская сторона «работала очень неритмично». Тогда литовская таможня ужесточила правила транзита грузов через РФ и Белоруссию.
Согласно новым правилам, грузоотправители обязаны предъявлять декларацию производителя – в этом документе он должен подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт.
В мае в Еврокомиссии (ЕК) отмечали, что товарооборот ЕС с некоторыми странами резко вырос, при этом фиксируется несоответствие между объемами товаров, отправляемых транзитом через Россию, и товаров, оказавшихся в итоге в третьих странах.