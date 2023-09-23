Актриса Алагез Салахова умерла на 71-м году жизни
Советская и азербайджанская актриса Алагез Салахова, вторая жена режиссера Константина Райкина скончалась в Баку на 71-м году жизни, сообщило министерство культуры Азербайджана.
Она умерла 19 сентября, уточнили в ведомстве.
Салахова родилась в Москве в 1953 г. в семье народного художника Азербайджана Таира Салахова.
Она снималась в нескольких фильмах, в том числе «Юбилей Данте» (1978 г.), «Перед закрытой дверью» (1981 г.), «Другая жизнь» (1987 г.) и др.