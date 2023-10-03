Порядок расчета аренды находящихся в госсобственности земель упростят

В начале 2023 г. малый бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земельных участков. В отдельных случаях переоценка приводила к повышению в тысячи раз. Кроме прочего, общее резкое повышение кадастровой стоимости объектов было связано с тем, что в 2022 г. кадастровую оценку земельных участков впервые провели одновременно во всех регионах страны, прежде каждый субъект Федерации самостоятельно принимал решение об организации подобных проверок. Теперь они будут проходить как минимум раз в четыре года.