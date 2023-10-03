Порядок расчета аренды находящихся в госсобственности земель упростят
Правительство упростит порядок расчета аренды земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
На данный момент для определения размера платежей не существует единой методики, применяются разные подходы: кроме кадастровой стоимости учитывались рыночная оценка, ставки, которые устанавливаются на местах.
После введения упрощенного порядка размер платы за участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, будет определяться исходя только из его кадастровой стоимости. Исключение сделают для земель, предоставляющихся через аукционы, – для них сумма аренды назначается в ходе торгов.
«В силу такой порядок вступит только через два с лишним года, для того чтобы было достаточно времени у регионов и муниципалитетов подготовиться к предстоящим изменениям», – добавил Мишустин.
В начале 2023 г. малый бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земельных участков. В отдельных случаях переоценка приводила к повышению в тысячи раз. Кроме прочего, общее резкое повышение кадастровой стоимости объектов было связано с тем, что в 2022 г. кадастровую оценку земельных участков впервые провели одновременно во всех регионах страны, прежде каждый субъект Федерации самостоятельно принимал решение об организации подобных проверок. Теперь они будут проходить как минимум раз в четыре года.