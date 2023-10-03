Газета
Общество

Порядок расчета аренды находящихся в госсобственности земель упростят

Ведомости

Правительство упростит порядок расчета аренды земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На данный момент для определения размера платежей не существует единой методики, применяются разные подходы: кроме кадастровой стоимости учитывались рыночная оценка, ставки, которые устанавливаются на местах.

После введения упрощенного порядка размер платы за участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, будет определяться исходя только из его кадастровой стоимости. Исключение сделают для земель, предоставляющихся через аукционы, – для них сумма аренды назначается в ходе торгов.

«В силу такой порядок вступит только через два с лишним года, для того чтобы было достаточно времени у регионов и муниципалитетов подготовиться к предстоящим изменениям», – добавил Мишустин.

Ранее по теме: Бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земли

В начале 2023 г. малый бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земельных участков. В отдельных случаях переоценка приводила к повышению в тысячи раз. Кроме прочего, общее резкое повышение кадастровой стоимости объектов было связано с тем, что в 2022 г. кадастровую оценку земельных участков впервые провели одновременно во всех регионах страны, прежде каждый субъект Федерации самостоятельно принимал решение об организации подобных проверок. Теперь они будут проходить как минимум раз в четыре года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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