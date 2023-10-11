Росстат оценил сокращение численности населения России к 2030 году
Уточняется, что эта оценка является предварительной и не учитывает жителей, вошедших в состав России новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Таким образом, к 2030 г. численность населения России может сократиться до 143,255 млн человек, что станет минимумом с 2012 г., когда в России проживали 143 млн человек.
По данным Росстата, на начало 2023 г. численность населения страны составляла 146,45 млн человек, что на 0,5 млн человек меньше по сравнению с началом 2022 г. В статистике за 2022 г. также не учитывались жители новых регионов. Уточняется, что численность населения снижается с 2018 г.
В середине апреля ученые Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник представили свой прогноз по численности населения России к 2100 г. Согласно их информации, тенденция к снижению численности населения будет продолжаться, уже к середине 2070-х гг. этот показатель опустится до уровня в 131 млн человек. При отсутствии притока трудовых мигрантов население России к 2100 г. может сократиться до 67,4 млн человек. Для сохранения же численности на уровне 146 млн человек необходимо привлекать от 0,39 до 1,1 млн мигрантов каждый год до окончания столетия, считают ученые.