Газета
Общество

Росстат оценил сокращение численности населения России к 2030 году

Ведомости

Численность населения России к 2030 г. может сократиться на 3,192 млн человек по сравнению с 2023 г. Об этом говорится в материалах Росстата к заседанию президиума Госсовета по развитию рынка труда, которое прошло в конце сентября в Великом Новгороде, передает РБК

Уточняется, что эта оценка является предварительной и не учитывает жителей, вошедших в состав России новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Таким образом, к 2030 г. численность населения России может сократиться до 143,255 млн человек, что станет минимумом с 2012 г., когда в России проживали 143 млн человек. 

По данным Росстата, на начало 2023 г. численность населения страны составляла 146,45 млн человек, что на 0,5 млн человек меньше по сравнению с началом 2022 г. В статистике за 2022 г. также не учитывались жители новых регионов. Уточняется, что численность населения снижается с 2018 г. 

В середине апреля ученые Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник представили свой прогноз по численности населения России к 2100 г. Согласно их информации, тенденция к снижению численности населения будет продолжаться, уже к середине 2070-х гг. этот показатель опустится до уровня в 131 млн человек. При отсутствии притока трудовых мигрантов население России к 2100 г. может сократиться до 67,4 млн человек. Для сохранения же численности на уровне 146 млн человек необходимо привлекать от 0,39 до 1,1 млн мигрантов каждый год до окончания столетия, считают ученые.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных