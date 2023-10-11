Росстат оценил сокращение численности населения России к 2030 году

В середине апреля ученые Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник представили свой прогноз по численности населения России к 2100 г. Согласно их информации, тенденция к снижению численности населения будет продолжаться, уже к середине 2070-х гг. этот показатель опустится до уровня в 131 млн человек. При отсутствии притока трудовых мигрантов население России к 2100 г. может сократиться до 67,4 млн человек. Для сохранения же численности на уровне 146 млн человек необходимо привлекать от 0,39 до 1,1 млн мигрантов каждый год до окончания столетия, считают ученые.