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Суд обязал Тинькова выплатить Дерипаске 20 млн рублей

Ведомости

Усть-Лабинскоий районный суд Краснодарского края взыскал с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова 20 млн руб. по иску Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Теперь Тиньков должен в течение одного дня с момента вступления решения в законную силу удалить спорные публикации. Также он обязан в течение трех дней опровергнуть распространенную информацию. Компания Meta также в течение одного дня обязана удалить не соответствующие действительности сведения.

В качестве компенсации морального вреда с Тинькова взыскано 10 млн руб., еще столько же – в качестве компенсации репутационного вреда. Кроме того, с Тинькова и компании Meta в пользу Дерипаски взыскано по 100 000 руб. судебной неустойки.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников рассказывал, что иск подавался из-за оскорбительных высказываний Тинькова, опубликованных в Instagram (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ). «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», – говорил Мельников.

Ранее по теме: Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

20 июля Великобритания сняла санкции с Тинькова. Его активы больше не могут быть заморожены или находиться под ограничениями. Тиньков попал под британские санкции в марте 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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