Суд обязал Тинькова выплатить Дерипаске 20 млн рублей
Усть-Лабинскоий районный суд Краснодарского края взыскал с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова 20 млн руб. по иску Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Теперь Тиньков должен в течение одного дня с момента вступления решения в законную силу удалить спорные публикации. Также он обязан в течение трех дней опровергнуть распространенную информацию. Компания Meta также в течение одного дня обязана удалить не соответствующие действительности сведения.
В качестве компенсации морального вреда с Тинькова взыскано 10 млн руб., еще столько же – в качестве компенсации репутационного вреда. Кроме того, с Тинькова и компании Meta в пользу Дерипаски взыскано по 100 000 руб. судебной неустойки.
Адвокат Дерипаски Алексей Мельников рассказывал, что иск подавался из-за оскорбительных высказываний Тинькова, опубликованных в Instagram (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ). «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», – говорил Мельников.
20 июля Великобритания сняла санкции с Тинькова. Его активы больше не могут быть заморожены или находиться под ограничениями. Тиньков попал под британские санкции в марте 2022 г.