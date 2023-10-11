Суд обязал Тинькова выплатить Дерипаске 20 млн рублей

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников рассказывал, что иск подавался из-за оскорбительных высказываний Тинькова, опубликованных в Instagram (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ). «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», – говорил Мельников.