AstraZeneca проведет в России исследование препарата для профилактики COVID-19

Согласно данным, разрешение на исследование препарата с наименованием AZD3152 было выдано в августе 2023 г. Испытания проводятся с 30 сентября 2023 г. по 7 июня 2024 г., говорится на сайте AstraZeneca. Предполагается, что участниками исследования станут 130 человек с пониженным иммунным статусом в возрасте от 18 до 99 лет. Разрешение на исследование выдано российскому юрлицу компании «Астразенека Фармасьютикалз».