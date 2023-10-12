AstraZeneca проведет в России исследование препарата для профилактики COVID-19
Фармкомпания AstraZeneca проведет в России вторую фазу предрегистрационного исследования нового препарата для профилактики коронавируса, следует из реестра клинических исследований Минздрава.
Согласно данным, разрешение на исследование препарата с наименованием AZD3152 было выдано в августе 2023 г. Испытания проводятся с 30 сентября 2023 г. по 7 июня 2024 г., говорится на сайте AstraZeneca. Предполагается, что участниками исследования станут 130 человек с пониженным иммунным статусом в возрасте от 18 до 99 лет. Разрешение на исследование выдано российскому юрлицу компании «Астразенека Фармасьютикалз».
«Коммерсант» отмечает, что это будет второе локальное исследование AstraZeneca, которое получило разрешение в этом году. Ранее компании одобрили вторую фазу испытания комбинации пока не зарегистрированного цераласертиба с дурвалумабом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Его спонсором также выступает российская структура.
Руководитель научной экспертизы венчурного фонда LanceBio Ventures Илья Ясный пояснил газете, что AstraZeneca хочет остаться на российском рынке, а проведение локальных исследований является приемлемым способом, так как международные испытания требует вывозы биообразцов за рубеж, а регулятор ЕС и США должен иметь доступ в любой центр исследования, что сейчас было бы затруднительно.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк подчеркнул, что фармкомпании не хотят терять российский рынок. При этом исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова отмечает, что инициатива AstraZeneca по локальным исследованиям – единичный случай, и другие западные компании не проявляют активность.
На фоне спецоперации России на Украине международные фармкомпании, в том числе Roche, GSK, Novartis, Pfizer, приостановили новые клинические испытания в РФ, а также прекратили набор пациентов на текущие. В заявлении AstraZeneca также говорится, что компания не начинает «глобальные клинические испытания» в России и сосредоточена на поставках жизненно важных лекарств.