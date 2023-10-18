В Думу внесли законопроект об упрощенном ВНЖ для иностранцев с российскими корнями
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, чьи предки жили в границах современной России. Документ опубликовали на портале правовой информации.
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас право получить гражданство России в упрощенном порядке могут постоянно проживающие в РФ иностранцы, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России. Однако права на получение упрощенного ВНЖ у них нет
Законопроект предлагает дать им право на получение ВНЖ без необходимости получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечив упрощенный путь к гражданству России.
22 июня Госудума приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому иностранцам, которые заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях на один год, и их семьям для получения ВНЖ не потребуется получать разрешение на временное проживание.