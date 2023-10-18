В Думу внесли законопроект об упрощенном ВНЖ для иностранцев с российскими корнями

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас право получить гражданство России в упрощенном порядке могут постоянно проживающие в РФ иностранцы, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России. Однако права на получение упрощенного ВНЖ у них нет