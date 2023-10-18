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Общество

В Думу внесли законопроект об упрощенном ВНЖ для иностранцев с российскими корнями

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, чьи предки жили в границах современной России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

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В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас право получить гражданство России в упрощенном порядке могут постоянно проживающие в РФ иностранцы, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России. Однако права на получение упрощенного ВНЖ у них нет

Законопроект предлагает дать им право на получение ВНЖ без необходимости получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечив упрощенный путь к гражданству России.

22 июня Госудума приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому иностранцам, которые заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях на один год, и их семьям для получения ВНЖ не потребуется получать разрешение на временное проживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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