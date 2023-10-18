Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт без паспорта

Кроме того, необходимо совершенствовать механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов. В интервью «Российской газете» Бастыкин также рассказал о подготовленных МВД России поправках к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Нововведения позволят оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах без решения суда.