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Общество

Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт без паспорта

Ведомости

Продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта необходимо запретить. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Кроме того, необходимо совершенствовать механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов. В интервью «Российской газете» Бастыкин также рассказал о подготовленных МВД России поправках к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Нововведения позволят оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах без решения суда.

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Кроме того, по мнению главы СКР, необходимо совершенствовать механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов. В качестве примера он привел законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

10 октября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Ограничения будут действовать как в банках, так и в микрофинансовых организациях (МФО). При необходимости их можно снять

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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