Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт без паспорта
Продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта необходимо запретить. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Кроме того, необходимо совершенствовать механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов. В интервью «Российской газете» Бастыкин также рассказал о подготовленных МВД России поправках к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Нововведения позволят оперативным подразделениям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к широкому перечню информации, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах без решения суда.
Кроме того, по мнению главы СКР, необходимо совершенствовать механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов. В качестве примера он привел законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.
10 октября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Ограничения будут действовать как в банках, так и в микрофинансовых организациях (МФО). При необходимости их можно снять