В аэропортах Москвы из-за тумана задержали или отменили больше 20 рейсов
По состоянию на 10:00 мск больше всего рейсов было задержано во «Внуково»: 9 самолетов не смогли вовремя вылететь в Стамбул, Тбилиси, Псков и др. Там же были отменены три рейса, в том числе в Багдад и Ереван. Еще 8 рейсов были задержаны в «Домодедово» и два отменены. В «Шереметьево» сообщалось о задержании двух самолетов.
В городском хозяйстве Москвы сообщили, что густой туман сохранится в Москве как минимум до 13:00. Там предупредили, что видимость будет находиться в пределах 200-500 м.
Согласно прогнозу погоды, представленному на сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается 6-8 градусов и небольшой дождь. 24 октября температура воздуха опустится до 2-4 градусов.