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В аэропортах Москвы из-за тумана задержали или отменили больше 20 рейсов

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В аэропортах Москвы из-за густого тумана задержали или отменили более 20 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:00 мск больше всего рейсов было задержано во «Внуково»: 9 самолетов не смогли вовремя вылететь в Стамбул, Тбилиси, Псков и др. Там же были отменены три рейса, в том числе в Багдад и Ереван. Еще 8 рейсов были задержаны в «Домодедово» и два отменены. В «Шереметьево» сообщалось о задержании двух самолетов.  

В городском хозяйстве Москвы сообщили, что густой туман сохранится в Москве как минимум до 13:00. Там предупредили, что видимость будет находиться в пределах 200-500 м.

Согласно прогнозу погоды, представленному на сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается 6-8 градусов и небольшой дождь. 24 октября температура воздуха опустится до 2-4 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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