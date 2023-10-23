В аэропортах Москвы из-за тумана задержали или отменили больше 20 рейсов

По состоянию на 10:00 мск больше всего рейсов было задержано во «Внуково»: 9 самолетов не смогли вовремя вылететь в Стамбул, Тбилиси, Псков и др. Там же были отменены три рейса, в том числе в Багдад и Ереван. Еще 8 рейсов были задержаны в «Домодедово» и два отменены. В «Шереметьево» сообщалось о задержании двух самолетов.