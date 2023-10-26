СМИ: в штате Мэн в результате стрельбы погибли 22 человека
CNN со ссылкой на члена городского совета Роберта Маккарти также сообщает о 22 погибших. По данным многочисленных источников телеканала, в результате инцидента пострадали от 50 до 60 человек. Изначально CNN сообщал о 16 погибших.
Полиция заявила, что стрельба произошла в двух местах – баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. В качестве подозреваемого силовики рассматривают 40-летнего Роберта Карда, он по-прежнему не задержан. Полиция призвала местных жителей оставаться в укрытиях и назвала ситуацию «вооруженной и опасной».
Ранее офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в РФ) фотографию предполагаемого стрелка, который держит винтовку в руках. По данным полиции, подозреваемый передвигается на автомобиле. Сейчас силовики активно ищут его машину, пишет NBC.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе в Льюистоне. Он пообещал штату полную федеральную поддержку, пишет NBC со ссылкой на представителя администрации президента США.
Директор государственной школы Льюистона заявил, что в четверг, 26 октября, учебное заведение будет закрыто.
В посольстве РФ в США сообщили «РИА Новости», что следят за ситуацией в Мэне, информации о пострадавших россиянах пока не поступало.