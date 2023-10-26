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СМИ: в штате Мэн в результате стрельбы погибли 22 человека

Ведомости

В Льюистоне (штат Мэн) неизвестный открыл стрельбу, в результате погибло как минимум 22 человека, еще 30 получили ранения. Об этом пишут Fox News и NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

CNN со ссылкой на члена городского совета Роберта Маккарти также сообщает о 22 погибших. По данным многочисленных источников телеканала, в результате инцидента пострадали от 50 до 60 человек. Изначально CNN сообщал о 16 погибших.

Полиция заявила, что стрельба произошла в двух местах – баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. В качестве подозреваемого силовики рассматривают 40-летнего Роберта Карда, он по-прежнему не задержан. Полиция призвала местных жителей оставаться в укрытиях и назвала ситуацию «вооруженной и опасной».

Ранее офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в РФ) фотографию предполагаемого стрелка, который держит винтовку в руках. По данным полиции, подозреваемый передвигается на автомобиле. Сейчас силовики активно ищут его машину, пишет NBC. 

Ранее по теме: В Брюсселе застрелили двух шведов

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе в Льюистоне. Он пообещал штату полную федеральную поддержку, пишет NBC со ссылкой на представителя администрации президента США. 

Директор государственной школы Льюистона заявил, что в четверг, 26 октября, учебное заведение будет закрыто. 

В посольстве РФ в США сообщили «РИА Новости», что следят за ситуацией в Мэне, информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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