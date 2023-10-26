Суд заочно приговорил к девяти годам экс-сотрудника ФСБ по делу Захарченко
235-й гарнизонный военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина по делу о посредничестве в даче взятки экс-главе антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, пишет ТАСС.
Уголовное дело Сенина поступило в суд в апреле 2022 г. Его обвинили в дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Уточняется, что суд переквалифицировал ч. 1 ст. 338 УК РФ на ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы). Суд также лишил его звания «полковник запаса».
Сенин находится в международном розыске. По версии Следственного комитета (СК) России, он выступал посредником при передаче взятки Захарченко. Гособвинение запрашивало для него наказание в виде 11 лет колонии.
Как писал «Коммерсантъ», в сентябре 2022 г. Сенина задержали в Подгорице. Генпрокуратура России запросила его экстрадицию. Сенин попросил властей страны предоставить ему убежище «по политическим мотивам». В результате бывший сотрудник ФСБ получил убежище и госзащиту в Черногории. Соответственно, в выдаче России Сенина было отказано.
17 мая 2022 г. Пресненский райсуд назначил Захарченко по совокупности приговоров 16 лет строгого режима. Его признали виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Помимо срока суд назначил ему штраф в 500 млн руб. В августе Московский городской суд оставил приговор в силе.
В первом эпизоде шла речь о получении взятки путевкой в Сочи. Суд установил, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря. Он стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиничных комплексах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» в Краснодарском крае.
Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов – бывшего совладельца группы компаний «1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.