Число погибших в результате стрельбы в штате Мэн составило 18 человек
Количество жертв нападения Роберта Карда в американском Льюистоне (штат Мэн) составило 18 человек, 13 пострадали. Об этом сообщила губернатор штата Джанет Миллс, передает CNN.
Кард все еще не задержан, его местоположение неизвестно. Комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майк Сощук заявил, что приближаться к подозреваемому опасно, и предостерег жителей от вступления в любой контакт с ним.
Стрельба произошла в двух местах – баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. В качестве подозреваемого силовики рассматривают 40-летнего Роберта Карда. Полиция призвала местных жителей оставаться в укрытиях и назвала ситуацию «вооруженной и опасной». Ранее СМИ сообщали о минимум 22 погибших. О пострадавших гражданах России не сообщалось.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе в Льюистоне. Позже было опубликовано заявление президента, в котором он вновь призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия.
Летом CNN писал, что за первые полгода в США было зарегистрировано более 400 случаев массовых расстрелов. Отмечалось, что США уже превзошли количество массовых расстрелов, регистрируемых каждый год с 2013 по 2018 г.