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Полиция проводит проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Ведомости

Сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача». Из-за этого на отдельных участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, сообщила пресс-служба компании.

«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что руководство Wildberries оказывает содействие полиции, для того, чтобы склад вернулся в нормальный режим работы как можно быстрее.

9 октября Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Изменения объяснили особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. 12 октября Генпрокуратура объявила о проверке обоснованности действий маркетплейса. Уже 13 октября Wildberries принял решение отменить дополнительную комиссию за покупки при оплате картами Visa и Mastercard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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