Полиция проводит проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

9 октября Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Изменения объяснили особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. 12 октября Генпрокуратура объявила о проверке обоснованности действий маркетплейса. Уже 13 октября Wildberries принял решение отменить дополнительную комиссию за покупки при оплате картами Visa и Mastercard.