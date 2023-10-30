Полиция проводит проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
Сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача». Из-за этого на отдельных участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, сообщила пресс-служба компании.
«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что руководство Wildberries оказывает содействие полиции, для того, чтобы склад вернулся в нормальный режим работы как можно быстрее.
9 октября Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Изменения объяснили особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. 12 октября Генпрокуратура объявила о проверке обоснованности действий маркетплейса. Уже 13 октября Wildberries принял решение отменить дополнительную комиссию за покупки при оплате картами Visa и Mastercard.