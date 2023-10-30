Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского
Информация о то, что сотрудник полиции умер после беспорядков в аэропорту Махачкалы, не соответствует действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.
Ранее о том, что один из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, скончался, заявила заместитель гендиректора по правовой работе аэропорта Мадина Пирмагомедова. На нее ссылались в различных Telegram-каналах.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.
В пресс-службе минздрава Дагестана сообщили, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек. В частности, десять из них находятся в стационарах. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое. Еще более десяти человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, уточнили в министерстве.