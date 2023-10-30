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Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского

Ведомости

Информация о то, что сотрудник полиции умер после беспорядков в аэропорту Махачкалы, не соответствует действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.

Ранее о том, что один из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, скончался, заявила заместитель гендиректора по правовой работе аэропорта Мадина Пирмагомедова. На нее ссылались в различных Telegram-каналах.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

В пресс-службе минздрава Дагестана сообщили, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек. В частности, десять из них находятся в стационарах. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое. Еще более десяти человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, уточнили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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