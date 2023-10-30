Минздрав Дагестана опроверг сообщения о гибели полицейского

В пресс-службе минздрава Дагестана сообщили, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек. В частности, десять из них находятся в стационарах. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое. Еще более десяти человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, уточнили в министерстве.