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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

В церемонии возложения цветов также принимали участие представители религиозных конфессий и представители общественных и молодежных организаций. 

3 ноября Путин в начале встречи с членами Общественной палаты России поздравил россиян с наступающим Днем народного единства. Глава государства обратился к истории России, вспомнив о событиях XIII в., когда князь Александр Невский посещал Орду, чтобы получить ярлык на княжение. По словам президента, Невский делал это «прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада», а также ради сохранения культуры и традиций народа.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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