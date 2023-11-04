Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В церемонии возложения цветов также принимали участие представители религиозных конфессий и представители общественных и молодежных организаций.
3 ноября Путин в начале встречи с членами Общественной палаты России поздравил россиян с наступающим Днем народного единства. Глава государства обратился к истории России, вспомнив о событиях XIII в., когда князь Александр Невский посещал Орду, чтобы получить ярлык на княжение. По словам президента, Невский делал это «прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада», а также ради сохранения культуры и традиций народа.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.