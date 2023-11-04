В ОНК Москвы сообщили о помещении Шабутдинова в СИЗО-7

По данным следствия, Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы могут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве. Сам блогер просил суд не заключать его под стражу, заявив, что у него обучается 20 000 студентов, а «восемь человек – это даже не 1%».