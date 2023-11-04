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Общество

В ОНК Москвы сообщили о помещении Шабутдинова в СИЗО-7

Ведомости

Арестованного по делу об особо крупном мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве, рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников.

«В настоящее время он находится в четырехместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Мельников добавил, что в СИЗО блогер читает книжки, а на вопрос о морально-психологическом состоянии ответил: «держусь».

Суд отправил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова

Вину в мошенничестве инфобизнесмен отрицает

4 ноября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте блогера-бизнесмена Шабутдинова. В СИЗО он будет находиться до 16 декабря. Следствие МВД обвиняет 32-летнего бизнес-тренера в совершении восьми эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.

По данным следствия, Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы могут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве. Сам блогер просил суд не заключать его под стражу, заявив, что у него обучается 20 000 студентов, а «восемь человек – это даже не 1%».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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