В ОНК Москвы сообщили о помещении Шабутдинова в СИЗО-7
Арестованного по делу об особо крупном мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве, рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников.
«В настоящее время он находится в четырехместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Мельников добавил, что в СИЗО блогер читает книжки, а на вопрос о морально-психологическом состоянии ответил: «держусь».
4 ноября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте блогера-бизнесмена Шабутдинова. В СИЗО он будет находиться до 16 декабря. Следствие МВД обвиняет 32-летнего бизнес-тренера в совершении восьми эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.
По данным следствия, Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы могут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве. Сам блогер просил суд не заключать его под стражу, заявив, что у него обучается 20 000 студентов, а «восемь человек – это даже не 1%».