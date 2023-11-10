Сектор Газа покинут первые 85 граждан России

В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.