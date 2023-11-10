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Общество

Сектор Газа покинут первые 85 граждан России

Ведомости

В список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опубликованный порталом Rafah Online документ.

Всем включенным в список необходимо прибыть к КПП в 8:00 мск.

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8 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель. Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек.

МИД России после этого заявил, что с российской стороны для эвакуации все готово. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Россия продолжит контакты со всеми вовлеченными сторонами для эвакуации российских граждан из Газы, а израильская сторона по дипломатической линии «дала заверения нашему послу в Израиле относительно скорейшего разблокирования этого процесса».

В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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