Сектор Газа покинут первые 85 граждан России
В список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опубликованный порталом Rafah Online документ.
Всем включенным в список необходимо прибыть к КПП в 8:00 мск.
8 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель. Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек.
МИД России после этого заявил, что с российской стороны для эвакуации все готово. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Россия продолжит контакты со всеми вовлеченными сторонами для эвакуации российских граждан из Газы, а израильская сторона по дипломатической линии «дала заверения нашему послу в Израиле относительно скорейшего разблокирования этого процесса».
В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.