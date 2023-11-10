Российский танкер сел на мель у берегов Сахалина

Как уточнили ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска, инцидент произошел в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Судно принадлежит судоходной компании «Меркурий», оно было построено в 1993 г. в Японии и перестроено в 2008 г.