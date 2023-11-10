Российский танкер сел на мель у берегов Сахалина
Танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина, сообщила пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.
«Со слов капитана поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия. <...> На борту 700 т топлива», – говорится в сообщении.
Экипаж судна, портом приписки которого является Владивосток, состоит из 10 человек, никто не пострадал. На помощь танкеру вышло спасательное судно «Отто Шмидт», как ожидается, оно прибудет к судну к 9:00 мск.
Как уточнили ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска, инцидент произошел в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Судно принадлежит судоходной компании «Меркурий», оно было построено в 1993 г. в Японии и перестроено в 2008 г.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности нарушителей.