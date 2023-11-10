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Российский танкер сел на мель у берегов Сахалина

Ведомости

Танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина, сообщила пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

«Со слов капитана поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия. <...> На борту 700 т топлива», – говорится в сообщении.

Экипаж судна, портом приписки которого является Владивосток, состоит из 10 человек, никто не пострадал. На помощь танкеру вышло спасательное судно «Отто Шмидт», как ожидается, оно прибудет к судну к 9:00 мск.

Как уточнили ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска, инцидент произошел в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Судно принадлежит судоходной компании «Меркурий», оно было построено в 1993 г. в Японии и перестроено в 2008 г.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности нарушителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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