Собянин заявил о досрочном выполнении плана по строительству дорог в Москве
Москва досрочно выполнила годовой план по строительству дорог в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С начала года, по данным Собянина, в Москве построили 110 км дорог и 65 искусственных сооружений – тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. В частности, строители завершили создание трассы Московский скоростной диаметр (МСД).
Кроме того, было открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, которая связывает Варшавское и Калужское шоссе, рассказал мэр Москвы.
В сентябре в Москве открыли после реконструкции Липецкую развязку – главные южные ворота Москвы с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон», писал ранее Собянин. По его словам, работы на этот объекте закончили на год раньше срока.
Ожидается, что в ближайшие три года в столице построят еще 265 км дорог, добавил мэр Москвы.
В сентябре Собянин поручил до 2025 г. соединить МСД с транспортными объектами Троицкого и Новомосковского административных округов. Такое поручение он дал в рамках актуализации плана развития столицы, который также включает увеличение масштабов работ по благоустройству городской среды.
В ближайшие три года власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию 35 км линий, 17 станций и одно электродепо метрополитена. Появятся первые участки Рублево-Архангельской и Троицкой линий, начнется строительство Бирюлевской линии, говорил Собянин.