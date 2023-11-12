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Собянин заявил о досрочном выполнении плана по строительству дорог в Москве

Ведомости

Москва досрочно выполнила годовой план по строительству дорог в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С начала года, по данным Собянина, в Москве построили 110 км дорог и 65 искусственных сооружений – тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. В частности, строители завершили создание трассы Московский скоростной диаметр (МСД).

Кроме того, было открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, которая связывает Варшавское и Калужское шоссе, рассказал мэр Москвы.

Собянин сообщил о досрочном выполнении плана по вводу жилья в Москве

В сентябре в Москве открыли после реконструкции Липецкую развязку – главные южные ворота Москвы с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон», писал ранее Собянин. По его словам, работы на этот объекте закончили на год раньше срока.

Ожидается, что в ближайшие три года в столице построят еще 265 км дорог, добавил мэр Москвы. 

В сентябре Собянин поручил до 2025 г. соединить МСД с транспортными объектами Троицкого и Новомосковского административных округов. Такое поручение он дал в рамках актуализации плана развития столицы, который также включает увеличение масштабов работ по благоустройству городской среды.

В ближайшие три года власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию 35 км линий, 17 станций и одно электродепо метрополитена. Появятся первые участки Рублево-Архангельской и Троицкой линий, начнется строительство Бирюлевской линии, говорил Собянин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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