Прокуратура сообщила о задержке рейса в Сербию из Казани на 13 часов
Самолет авиакомпании Air Serbia не смог вовремя вылететь из Казани в Белград из-за погодных условий, задержка составила 13 часов, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Рейс сообщением Казань – Белград должен был вылететь 03:40 12 ноября, вылет перенесли на 16:55 в связи с метеоусловиями в аэропорту Казани, говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 123 пассажира, 62 из них заселены в гостиницы. Соблюдение прав людей контролирует Татарская транспортная прокуратура, в аэропорт выехал помощник прокурора. Надзорное ведомство, как отмечается, при наличии оснований может принять меры прокурорского реагирования.
В сентябре самолет, следовавший рейсом из Иркутска на Пхукет, вылетел в место назначения после трехдневной задержки. Длительное ожидание объяснили неисправностью в гидравлической системе самолета. В транспортной прокуратуре тогда отметили, что по факту обращений будут организованы проверки.
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) в октябре направило письмо в Минтранс с предложением рекомендовать всем авиакомпаниям начислять бонусные мили пассажирам в случае задержек по вине перевозчика. До этого гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что до конца года авиакомпания введет компенсацию задержек рейсов по вине перевозчика бонусными милями в дополнение к финансовой компенсации, положенной по законодательству. Механизм заработал 2 октября.