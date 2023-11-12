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Общество

Прокуратура сообщила о задержке рейса в Сербию из Казани на 13 часов

Ведомости

Самолет авиакомпании Air Serbia не смог вовремя вылететь из Казани в Белград из-за погодных условий, задержка составила 13 часов, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Рейс сообщением Казань – Белград должен был вылететь 03:40 12 ноября, вылет перенесли на 16:55 в связи с метеоусловиями в аэропорту Казани, говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 123 пассажира, 62 из них заселены в гостиницы. Соблюдение прав людей контролирует Татарская транспортная прокуратура, в аэропорт выехал помощник прокурора. Надзорное ведомство, как отмечается, при наличии оснований может принять меры прокурорского реагирования.

«Аэрофлот» ввел компенсацию задержек рейсов милями

В сентябре самолет, следовавший рейсом из Иркутска на Пхукет, вылетел в место назначения после трехдневной задержки. Длительное ожидание объяснили неисправностью в гидравлической системе самолета. В транспортной прокуратуре тогда отметили, что по факту обращений будут организованы проверки. 

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) в октябре направило письмо в Минтранс с предложением рекомендовать всем авиакомпаниям начислять бонусные мили пассажирам в случае задержек по вине перевозчика. До этого гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что до конца года авиакомпания введет компенсацию задержек рейсов по вине перевозчика бонусными милями в дополнение к финансовой компенсации, положенной по законодательству. Механизм заработал 2 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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