Прокуратура сообщила о задержке рейса в Сербию из Казани на 13 часов

Рейс сообщением Казань – Белград должен был вылететь 03:40 12 ноября, вылет перенесли на 16:55 в связи с метеоусловиями в аэропорту Казани, говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 123 пассажира, 62 из них заселены в гостиницы. Соблюдение прав людей контролирует Татарская транспортная прокуратура, в аэропорт выехал помощник прокурора. Надзорное ведомство, как отмечается, при наличии оснований может принять меры прокурорского реагирования.