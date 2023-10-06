Пассажиры предложили авиакомпаниям начислять бонусы за задержки рейсов

При этом один из собеседников издания отметил, что вину авиакомпании в задержке рейса доказать крайне сложно. В связи с этим он предложил распространить компенсационный механизм на все виды задержек. Однако это может привести к росту цен на авиабилеты, предупредил глава Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.