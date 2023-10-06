Пассажиры предложили авиакомпаниям начислять бонусы за задержки рейсов
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило письмо в Минтранс с предложением рекомендовать всем авиакомпаниям начислять бонусные мили пассажирам в случае задержек по вине перевозчика. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо объединения.
Уточняется, что размер компенсационных выплат авиакомпании смогут устанавливать самостоятельно. По словам председателя ООП Ильи Зотова, введение такого механизма будет мотивировать пассажиров становиться постоянными клиентами авиакомпании. Он также напомнил, что сейчас размер компенсации составляет 25 руб. за каждый час задержки, с 1 апреля 2024 г. сумма выплат будет увеличена до 100 руб., однако эта сумма «не отвечает запросам пассажиров на достойную компенсацию».
Авиакомпании положительно относятся к этой инициативе. В частности, в Red Wings сообщили, что программа находится в разработке и может быть запущена «в обозримом будущем». В S7 напомнили, что участники программы S7 Priority уже получают бонусные баллы за задержки.
При этом один из собеседников издания отметил, что вину авиакомпании в задержке рейса доказать крайне сложно. В связи с этим он предложил распространить компенсационный механизм на все виды задержек. Однако это может привести к росту цен на авиабилеты, предупредил глава Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.
13 августа в интервью «Ведомостям» гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что до конца года авиакомпания введет компенсацию задержек рейсов по вине перевозчика бонусными милями для участников программы «Аэрофлот бонус». Он уточнил, что бонусы будут дополнением финансовой компенсации, положенной по законодательству. Механизм компенсации заработал 2 октября.
Александровский сообщил, что программа лояльности будет распространяться и на авиакомпанию «Победа», которая ранее никогда не начисляла бонусы. Покупать билеты «Победы» за бонусные мили можно будет с 2024 г., добавил он.