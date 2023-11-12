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Самолет «Победы» совершил посадку в Челябинске из-за неисправности

Ведомости

Летевший из Сочи самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили в администрации аэропорта «Курчатов».

«С механизацией были проблемы. <...> Компоновка [самолета] – 189 человек. Все нормально, все благополучно», – сказали в представительстве аэропорта (цитата по «Интерфаксу»).

Летевший из Москвы в Томск самолет экстренно приземлился в Новосибирске

20 октября самолет Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) рейса Москва – Томск экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем. Тогда посадка прошла в штатном режиме. Всего на борту самолета находились 165 человек. 

За два дня до этого, 18 октября, самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия 50-летней пассажирки, женщина скончалась. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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