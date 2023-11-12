Самолет «Победы» совершил посадку в Челябинске из-за неисправности
Летевший из Сочи самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили в администрации аэропорта «Курчатов».
«С механизацией были проблемы. <...> Компоновка [самолета] – 189 человек. Все нормально, все благополучно», – сказали в представительстве аэропорта (цитата по «Интерфаксу»).
20 октября самолет Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) рейса Москва – Томск экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем. Тогда посадка прошла в штатном режиме. Всего на борту самолета находились 165 человек.
За два дня до этого, 18 октября, самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия 50-летней пассажирки, женщина скончалась.