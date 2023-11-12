Самолет «Победы» совершил посадку в Челябинске из-за неисправности

20 октября самолет Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) рейса Москва – Томск экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем. Тогда посадка прошла в штатном режиме. Всего на борту самолета находились 165 человек.