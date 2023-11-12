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На финском круизном лайнере нашли вызывающую легионеллез бактерию

Ведомости

Финская судоходная компания отменила рейс круизного лайнера Silja Serenade по маршруту Хельсинки – Стокгольм после обнаружения в водопроводной системе корабля бактерии, вызывающей легионеллез, сообщает издание Daily Finland со ссылкой на заявление компании.

Опасная бактерия была обнаружена в субботу, 11 ноября, в результате компания приняла решение отменить круизные рейсы на корабле с субботы по вторник. За это время корабль должен пройти тщательную дезинфекцию в Стокгольме.

Число заболевших легионеллезом в Польше выросло до 158

Бактерия legionella была обнаружена в нескольких местах в водопроводной системе корабля во время плановой проверки ее качества. Silja Serenade должна возобновить круизы во вторник вечером. Пассажирам, которые пострадали в результате отмены рейсов, предложат альтернативные маршруты.

Ранее в сентябре сообщалось, что в детском саду № 20 в Варшаве в воде обнаружили бактерию, которая вызывает легионеллез. На тот момент сообщалось о более 150 зараженных этой болезнью в Польше, однако потом показатель пошел на спад.

Легионеллез не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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