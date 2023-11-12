На финском круизном лайнере нашли вызывающую легионеллез бактерию
Финская судоходная компания отменила рейс круизного лайнера Silja Serenade по маршруту Хельсинки – Стокгольм после обнаружения в водопроводной системе корабля бактерии, вызывающей легионеллез, сообщает издание Daily Finland со ссылкой на заявление компании.
Опасная бактерия была обнаружена в субботу, 11 ноября, в результате компания приняла решение отменить круизные рейсы на корабле с субботы по вторник. За это время корабль должен пройти тщательную дезинфекцию в Стокгольме.
Бактерия legionella была обнаружена в нескольких местах в водопроводной системе корабля во время плановой проверки ее качества. Silja Serenade должна возобновить круизы во вторник вечером. Пассажирам, которые пострадали в результате отмены рейсов, предложат альтернативные маршруты.
Ранее в сентябре сообщалось, что в детском саду № 20 в Варшаве в воде обнаружили бактерию, которая вызывает легионеллез. На тот момент сообщалось о более 150 зараженных этой болезнью в Польше, однако потом показатель пошел на спад.
Легионеллез не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и др.