На финском круизном лайнере нашли вызывающую легионеллез бактерию

Ранее в сентябре сообщалось, что в детском саду № 20 в Варшаве в воде обнаружили бактерию, которая вызывает легионеллез. На тот момент сообщалось о более 150 зараженных этой болезнью в Польше, однако потом показатель пошел на спад.