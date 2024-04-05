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Кабмин направит свыше 1,5 млрд рублей на закупку реабилитационного оборудования

Ведомости

Правительство направит 1,5 млрд руб. из бюджета на оснащение отделений медицинской реабилитации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня правительством принято решение направить свыше 1,5 млрд руб. на оснащение отделений медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах», – сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства.

Он отметил, что в рамках реализации данной меры будет поставлено более 600 единиц различного оборудования.

21 марта Мишустин подписал постановление о повышении размера ежемесячных социальных выплат для медиков, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах.

В октябре 2023 г. Минздрав РФ представил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 г., а также на плановый период 2025 и 2026 гг. В программе впервые были учтены объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с онкологией, сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. В проект на эти цели заложены 101,55 млрд руб. на 2024 г., 107,83 млрд руб. на 2025 г. и 114,17 млрд руб. на 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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