Кабмин направит свыше 1,5 млрд рублей на закупку реабилитационного оборудования

В октябре 2023 г. Минздрав РФ представил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 г., а также на плановый период 2025 и 2026 гг. В программе впервые были учтены объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с онкологией, сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. В проект на эти цели заложены 101,55 млрд руб. на 2024 г., 107,83 млрд руб. на 2025 г. и 114,17 млрд руб. на 2026 г.