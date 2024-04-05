Кабмин направит свыше 1,5 млрд рублей на закупку реабилитационного оборудования
Правительство направит 1,5 млрд руб. из бюджета на оснащение отделений медицинской реабилитации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Сегодня правительством принято решение направить свыше 1,5 млрд руб. на оснащение отделений медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах», – сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства.
Он отметил, что в рамках реализации данной меры будет поставлено более 600 единиц различного оборудования.
21 марта Мишустин подписал постановление о повышении размера ежемесячных социальных выплат для медиков, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах.
В октябре 2023 г. Минздрав РФ представил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 г., а также на плановый период 2025 и 2026 гг. В программе впервые были учтены объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с онкологией, сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. В проект на эти цели заложены 101,55 млрд руб. на 2024 г., 107,83 млрд руб. на 2025 г. и 114,17 млрд руб. на 2026 г.