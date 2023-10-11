Минздрав планирует увеличить расходы на бесплатную медицинскую помощь

Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в 2024 г. составят более 1,62 трлн руб., следует из пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В 2025 г. на эти цели заложено 1,63 трлн руб., а в 2026 г. – 1,61 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. расходы на медицину составят по 0,9% по отношению к объему ВВП, а в 2026 г. – 0,8%, говорится в документе. В то же время доля в общем объеме расходов бюджета на здравоохранение уменьшится с 5,2% в 2023 г. до 4,4% в 2024 г. В 2025 и 2026 гг. она составит 4,9% и 4,8% соответственно.