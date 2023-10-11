Минздрав планирует увеличить расходы на бесплатную медицинскую помощь

Минздрав планирует увеличить расходы на бесплатную медицинскую помощьВпервые в программу включены психологические консультации в поликлиниках
Минздрав представил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 г., а также на плановый период 2025 и 2026 гг. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
При формировании средних подушевых нормативов финансирования учитывались в том числе макроэкономические показатели и прогноз социально-экономического развития РФ, отмечается в пояснительной записке. В 2024-2026 гг. подушевые нормативы финансирования будут проиндексированы на 7,1% ежегодно за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ. Таким образом, компенсация затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека составит 4380 руб. в 2024 г., 4707 руб. в 2025 г. и 5058 руб. 2026 г. Согласно программе госгарантий на 2022–2024 гг., Минздрав оценивал подушевой норматив на 2024 г. в 4191 руб.
Проект программы предусматривает увеличение более чем на 20% объема профилактических мероприятий, включая диспансеризацию и медосмотры, пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава. В пояснительной записке уточняется, что в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» норматив объема медицинской помощи на одно застрахованное лицо по профилактическим мероприятиям увеличится с 0,597 комплексных посещений в 2023 г. до 0,7 комплексных посещений в 2024 г.
Также вырастут расходы на оказание всех видов бесплатной медпомощи за счет бюджетов всех уровней и средств ОМС, добавили в Минздраве. Прежде всего, это касается скорой помощи, медицинской реабилитации и высокотехнологичной медицинской помощи. Из документа следует, что в среднем финансовые затраты на единицу медпомощи в дневных и круглосуточных стационарах увеличились на 20,5% и 6,3% соответственно.
Кроме того, программа впервые устанавливает внедрение медико-психологического консультирования и медико-психологической помощи в поликлиниках. Подчеркивается, что это не оказало влияния при определении иных нормативов объема медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях и при оказании паллиативной медицинской помощи.
В программе также впервые были учтены объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с онкологией, сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. В проект на эти цели заложены 101,55 млрд руб. на 2024 г., 107,83 млрд руб. на 2025 г. и 114,17 млрд руб. на 2026 г.
Нормативы объема медицинской помощи в неотложной форме и обращений в связи с заболеваниями сохранены на уровне 2022 г. – 0,54 посещения и 1,78 обращения на одного застрахованного пациента соответственно. Средние нормативы объема скорой медицинской помощи на 2024-2026 гг. сохранены на уровне 2023 г. – 0,29 вызова.
Финансирование предложенной программы в полном объеме позволит обеспечить потребность населения в бесплатной медицинской помощи, а также повысить ее доступность и качество, говорится в пояснительной записке.
Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в 2024 г. составят более 1,62 трлн руб., следует из пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В 2025 г. на эти цели заложено 1,63 трлн руб., а в 2026 г. – 1,61 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. расходы на медицину составят по 0,9% по отношению к объему ВВП, а в 2026 г. – 0,8%, говорится в документе. В то же время доля в общем объеме расходов бюджета на здравоохранение уменьшится с 5,2% в 2023 г. до 4,4% в 2024 г. В 2025 и 2026 гг. она составит 4,9% и 4,8% соответственно.
В конце сентября на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что финансирование медицинской помощи в регионах увеличится примерно на 13,5% по сравнению с 2022 г. В частности, 130 млрд руб. направят на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Также 214 млрд руб. пойдет на сохранение у жителей регионов возможности бесплатно получать высокотехнологичную помощь в федеральных медучреждениях.