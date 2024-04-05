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Троих москвичей задержали за незаконную продажу оружия

Ведомости

Правоохранители задержали троих жителей Москвы, которые занимались незаконным сбытом огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве.

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор, разработали план и распределили между собой роли. Один них, мужчина 1991 г. рождения, занимался поиском покупателей, а подельники сообщали ему о готовности передачи оружия.

«Когда сделка была согласована, то один из обвиняемых передал покупателю пистолет, получив за него 240 000 руб. Полученные денежные средства фигуранты распределили по своему усмотрению», – рассказали в СК.

Мужчин задержали при совместной работе московских следователей и сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району столицы. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«C ними проведены следственные действия, в том числе очные ставки. Им предъявлено обвинение в инкриминированном деянии», – уточнили в СК.

Следствие намерено просить Таганский районный суд Москвы заключить обвиняемых под стражу.

4 апреля ТАСС сообщало, что сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Сахалина по статьям о незаконном обороте и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. У них изъяли три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, две единицы охотничьего оружия, 307 боеприпасов различного калибра и 1 кг пороха.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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