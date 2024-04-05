Троих москвичей задержали за незаконную продажу оружия
Правоохранители задержали троих жителей Москвы, которые занимались незаконным сбытом огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве.
По версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор, разработали план и распределили между собой роли. Один них, мужчина 1991 г. рождения, занимался поиском покупателей, а подельники сообщали ему о готовности передачи оружия.
«Когда сделка была согласована, то один из обвиняемых передал покупателю пистолет, получив за него 240 000 руб. Полученные денежные средства фигуранты распределили по своему усмотрению», – рассказали в СК.
Мужчин задержали при совместной работе московских следователей и сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району столицы. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
«C ними проведены следственные действия, в том числе очные ставки. Им предъявлено обвинение в инкриминированном деянии», – уточнили в СК.
Следствие намерено просить Таганский районный суд Москвы заключить обвиняемых под стражу.
4 апреля ТАСС сообщало, что сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Сахалина по статьям о незаконном обороте и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. У них изъяли три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, две единицы охотничьего оружия, 307 боеприпасов различного калибра и 1 кг пороха.