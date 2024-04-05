Суд в Москве арестовал на 1,5 месяца экс-главу отдела полиции Коммунарки

4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г. В частности, они осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц.