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Суд в Москве арестовал на 1,5 месяца экс-главу отдела полиции Коммунарки

Ведомости

Щербинский районный суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Тургеневу, а также старшему инспектору Вадиму Магану предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ  (организация незаконной миграции). Еще одному фигуранту, Сергею Омельяновичу, обвинение предъявлено только по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ  (организация незаконной миграции). Все трое останутся в СИЗО до 2 июня.

4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г. В частности, они осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц.

При этом иностранные граждане по указанным адресам не проживали. По данным Telegram-канала Baza, в составе организованной преступной группы могли действовать еще несколько коллег задержанных. По информации газеты, Тургенев был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет 9 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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