Суд в Москве арестовал на 1,5 месяца экс-главу отдела полиции Коммунарки
Щербинский районный суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Тургеневу, а также старшему инспектору Вадиму Магану предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Еще одному фигуранту, Сергею Омельяновичу, обвинение предъявлено только по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Все трое останутся в СИЗО до 2 июня.
4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г. В частности, они осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц.
При этом иностранные граждане по указанным адресам не проживали. По данным Telegram-канала Baza, в составе организованной преступной группы могли действовать еще несколько коллег задержанных. По информации газеты, Тургенев был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет 9 февраля.