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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см

Ведомости

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см по состоянию на 8:00 (6:00 мск) 8 апреля. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на информацию оренбургского гидрометцентра.

Накануне уровень воды составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы в Сакмарском районе Оренбургской области составляет 783 см. За сутки река прибавила 30 см. Опасной считается отметка 870 см. При этом уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм активно снижается. По данным на утро 8 апреля он составляет 73 см. За сутки уровень воды снизился на 219 см.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что река Елшанка выходит из берегов. В зону подтопления попадает территория от Вяземской до Краматорской и Механического завода. Объявлена эвакуация жителей прилегающих улиц.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.

7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. В настоящее время ведутся работы по укреплению дамбы, которая защищает село Илек с населением более 11 000 человек. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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