Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см

7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. В настоящее время ведутся работы по укреплению дамбы, которая защищает село Илек с населением более 11 000 человек. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.