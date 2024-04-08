Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см по состоянию на 8:00 (6:00 мск) 8 апреля. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на информацию оренбургского гидрометцентра.
Накануне уровень воды составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см.
Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы в Сакмарском районе Оренбургской области составляет 783 см. За сутки река прибавила 30 см. Опасной считается отметка 870 см. При этом уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм активно снижается. По данным на утро 8 апреля он составляет 73 см. За сутки уровень воды снизился на 219 см.
Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что река Елшанка выходит из берегов. В зону подтопления попадает территория от Вяземской до Краматорской и Механического завода. Объявлена эвакуация жителей прилегающих улиц.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.
7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. В настоящее время ведутся работы по укреплению дамбы, которая защищает село Илек с населением более 11 000 человек. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.