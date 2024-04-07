Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей

Губернатор Денис Паслер принял решение увеличить выплаты пострадавшим от наводнения в два раза. Размер выплаты при утрате имущества составит от 50 000 до 100 000 руб., сообщил он. Паводковая ситуация в Оренбурге остается сложной, сообщили 7 апреля в правительстве. Вода продолжает прибывать, и в ближайшие дни ее уровень будет расти.