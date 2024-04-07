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Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей

Ведомости

Ущерб жилью от последствия наводнения в Оренбургской области может составить более 21 млрд руб., сообщил заместитель главы Минстроя России Александр Ломакин.

Такую оценку он привел в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области, пишет ТАСС.

«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд руб.», – сказал замминистра.

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Мэр Оренбурга Сергей Салмин днем 6 апреля также объявил принудительную эвакуацию жителей домов в зоне подтопления. 

Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы, власти объявили срочную эвакуацию. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина отправился в Оренбургскую область. В тот же день в администрации Оренбурга сообщили, что количество подтопленных из-за паводка жилых домов увеличилось до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка.

Губернатор Денис Паслер принял решение увеличить выплаты пострадавшим от наводнения в два раза. Размер выплаты при утрате имущества составит от 50 000 до 100 000 руб., сообщил он. Паводковая ситуация в Оренбурге остается сложной, сообщили 7 апреля в правительстве. Вода продолжает прибывать, и в ближайшие дни ее уровень будет расти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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