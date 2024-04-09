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Умерший вице-президент «Лукойла» Робертус был фигурантом по делу о взятке

Ведомости

Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус был фигурантом уголовного дела о даче взятки вместе с главой управления по работе с таможней компании Алексеем Степановым, следует из картотеки суда. Робертус умер в середине марта.

Согласно информации на сайте суда, Робертус и Степанов, по версии следствия, в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. дали взятку сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Уголовное дело было возбуждено 2 апреля этого года.

Робертус умер 13 марта, сообщали в «Лукойле». Он в течение 30 лет работал в нефтяной компании, куда пришел сразу после окончания Московского авиационного института (МАИ) и занял должность экономиста. Он был отмечен государственными и ведомственными наградами за «успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса», отметили там.

Главу управления по работе с таможней «Лукойла» Степанова в апреле обвинили по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). По этому делу также были арестованы трое сотрудников ФТС, их обвинили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Все фигуранты дела находятся в СИЗО до 2 июня 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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