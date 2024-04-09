Умерший вице-президент «Лукойла» Робертус был фигурантом по делу о взятке

Робертус умер 13 марта, сообщали в «Лукойле». Он в течение 30 лет работал в нефтяной компании, куда пришел сразу после окончания Московского авиационного института (МАИ) и занял должность экономиста. Он был отмечен государственными и ведомственными наградами за «успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса», отметили там.