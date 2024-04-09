Умерший вице-президент «Лукойла» Робертус был фигурантом по делу о взятке
Согласно информации на сайте суда, Робертус и Степанов, по версии следствия, в период с 1 февраля 2023 г. по 5 марта 2024 г. дали взятку сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Уголовное дело было возбуждено 2 апреля этого года.
Робертус умер 13 марта, сообщали в «Лукойле». Он в течение 30 лет работал в нефтяной компании, куда пришел сразу после окончания Московского авиационного института (МАИ) и занял должность экономиста. Он был отмечен государственными и ведомственными наградами за «успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса», отметили там.
Главу управления по работе с таможней «Лукойла» Степанова в апреле обвинили по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). По этому делу также были арестованы трое сотрудников ФТС, их обвинили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Все фигуранты дела находятся в СИЗО до 2 июня 2024 г.