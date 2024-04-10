Паслер: бизнес и жители в зоне подтопления в Оренбуржье получат налоговые льготы
Власти Оренбургской области планируют принять законопроекты, либо совсем освобождающие бизнес и жителей в зоне подтопления от уплаты налогов, либо снижающие их в пять-шесть раз. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил журналистам на пресс-подходе.
Паслер отметил, что ряд законопроектов, касающихся подтопленных территорий, будут подготовлены в ближайшее время.
«Мы будем освобождать от налогов [бизнес и физических лиц в зоне подтопления] либо на 100%, либо сокращать их в пять-шесть раз. <...> Для того, чтобы существенно снизить нагрузку», – сказал Паслер.
Губернатор в том числе отметил, что будет вносить закон об обнулении транспортного налога, а ставки по упрощенной системе налогообложения и единому социальному хозяйственному налогу снизятся с 6 до 1%.
«Дам рекомендации всем муниципальным органам, чтобы налог на имущество, имущество физлиц, земельный налог – все эти налоги мы либо сократили до 1%, либо полностью обнулили. Безусловно, за этот год – год уплаты», – сказал Паслер.
Глава региона также отметил, что попросит законодательное собрание Оренбургской области провести внеочередное заседание в ближайшие недели.
Кроме того, по словам Паслера, на данный момент пострадавшие жители получили от региональных властей около 2000 единовременных выплат. При этом обращений существенно больше, и до конца недели планируется произвести еще 25 000–27 000 выплат.
Паслер добавил, что в ближайшее время в области будут созданы бригады, которые вместе с жителями будут в кратчайшие сроки обходить дома и фиксировать ущерб.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Ранее 10 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что по состоянию на 10:00 мск уровень воды в реке Урал увеличился до 996 см. Утром этого же дня уровень воды в Урале был 978 см. В правительстве области отмечали, что в предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов Оренбурга и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе. В общей сложности в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.