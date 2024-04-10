Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы

«Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте [в Москве] постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных данных о возможном посещении нет», – рассказал он, отвечая на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время визит Путина в пострадавшие от наводнения регионы.