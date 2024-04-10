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Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте [в Москве] постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных данных о возможном посещении нет», – рассказал он, отвечая на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время визит Путина в пострадавшие от наводнения регионы.

Кроме того, Песков заявил, что прогноз по линии МЧС и по линии штаба на тему паводков пока не благоприятный. Уровень воды продолжает расти в зоне затопления, и большая ее часть приходит в новые регионы (Курганскую область, Тюменскую область).

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Ранее 10 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что по состоянию на 10:00 мск уровень воды в реке Урал увеличился до 996 см. Утром этого же дня уровень воды в Урале был 978 см. В правительстве области отмечали, что в предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов Оренбурга и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе. В общей сложности в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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