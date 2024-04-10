Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, сейчас пока этого нет. Путин на месте [в Москве] постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных данных о возможном посещении нет», – рассказал он, отвечая на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время визит Путина в пострадавшие от наводнения регионы.
Кроме того, Песков заявил, что прогноз по линии МЧС и по линии штаба на тему паводков пока не благоприятный. Уровень воды продолжает расти в зоне затопления, и большая ее часть приходит в новые регионы (Курганскую область, Тюменскую область).
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Ранее 10 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что по состоянию на 10:00 мск уровень воды в реке Урал увеличился до 996 см. Утром этого же дня уровень воды в Урале был 978 см. В правительстве области отмечали, что в предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов Оренбурга и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе. В общей сложности в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.