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Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбургскую область

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, где остается сложной ситуация с паводком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Куренков проверит, как в Оренбургской области исполнены распоряжения по ликвидации последствий ЧС, оценит качество помощи пострадавшим и развитие паводка.

Отмечается, что вода ушла из 1900 жилых домов и более 2300 приусадебных участков в регионе. В районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос.

«Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозпостроек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернуты водоналивные дамбы», – говорится в сообщении.

В Орске уровень воды за сутки снизился на 44 см и составляет 860 см. Вода ушла еще из более 800 домов. Подтопленными остаются 5973 дома. На освободившихся территориях ведется разбор завалов и вывоз мусора, проводятся аварийно-восстановительные работы.

На утро 11 апреля уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 см. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что дамба в Орске не стоит 1 млрд руб. и больше похожа на земляной вал. Его слова приводят «РИА Новости». Глава ведомства также заявил, что Минстрой совместно с Минприроды обследует дамбу и проверит версию о ее повреждении грызунами.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

10 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что планируется принять законопроекты, либо совсем освобождающие бизнес и жителей в зоне подтопления от уплаты налогов, либо снижающие их в 5-6 раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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