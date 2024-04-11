Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбургскую область
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, где остается сложной ситуация с паводком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Куренков проверит, как в Оренбургской области исполнены распоряжения по ликвидации последствий ЧС, оценит качество помощи пострадавшим и развитие паводка.
Отмечается, что вода ушла из 1900 жилых домов и более 2300 приусадебных участков в регионе. В районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос.
«Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозпостроек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернуты водоналивные дамбы», – говорится в сообщении.
В Орске уровень воды за сутки снизился на 44 см и составляет 860 см. Вода ушла еще из более 800 домов. Подтопленными остаются 5973 дома. На освободившихся территориях ведется разбор завалов и вывоз мусора, проводятся аварийно-восстановительные работы.
На утро 11 апреля уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 см. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
10 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что планируется принять законопроекты, либо совсем освобождающие бизнес и жителей в зоне подтопления от уплаты налогов, либо снижающие их в 5-6 раз.