Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбургскую область

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что дамба в Орске не стоит 1 млрд руб. и больше похожа на земляной вал. Его слова приводят «РИА Новости». Глава ведомства также заявил, что Минстрой совместно с Минприроды обследует дамбу и проверит версию о ее повреждении грызунами.