/ Общество

В Москве простились с оперным певцом Евгением Кунгуровым

Ведомости

В Москве на Троекуровском кладбище сегодня состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым.

Проститься с ним пришли родственники, друзья и коллеги, в том числе певец и композитор Игорь Наджиев, концертный директор исполнителя Сергей Пудовкин, певица Зара, передает «РИА Новости».

Похоронен артист будет в родном городе Заречный Свердловской области. Там же 13 апреля состоится церемония прощания в храме Покрова Божией Матери.

Тело Кунгурова было обнаружено вечером 8 апреля под окнами жилого дома на Зоологической улице. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщал источник агентства в правоохранительных органах. Полицию вызвала супруга исполнителя, которая незадолго до случившегося получила от него сообщение с предупреждением о планируемом суициде.

9 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на теле Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти. Уточнялось также, что в последние дни он страдал депрессией.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 г. в городе Заречный Свердловской области. После окончания Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского получил приглашение в московский театр «Новая опера», где служил с 2008 по 2013 гг.

В 2012 г. стал финалистом телепроекта «Голос» на Первом канале, позже участвовал в шоу перевоплощений «Один в один» и вел программу «Романтика романса» на канале «Россия К». С 2022 г. являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра.

В январе 2023 г. певец получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных