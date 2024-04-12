В Москве простились с оперным певцом Евгением Кунгуровым

Тело Кунгурова было обнаружено вечером 8 апреля под окнами жилого дома на Зоологической улице. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщал источник агентства в правоохранительных органах. Полицию вызвала супруга исполнителя, которая незадолго до случившегося получила от него сообщение с предупреждением о планируемом суициде.