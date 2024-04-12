В Москве простились с оперным певцом Евгением Кунгуровым
В Москве на Троекуровском кладбище сегодня состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым.
Проститься с ним пришли родственники, друзья и коллеги, в том числе певец и композитор Игорь Наджиев, концертный директор исполнителя Сергей Пудовкин, певица Зара, передает «РИА Новости».
Похоронен артист будет в родном городе Заречный Свердловской области. Там же 13 апреля состоится церемония прощания в храме Покрова Божией Матери.
Тело Кунгурова было обнаружено вечером 8 апреля под окнами жилого дома на Зоологической улице. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщал источник агентства в правоохранительных органах. Полицию вызвала супруга исполнителя, которая незадолго до случившегося получила от него сообщение с предупреждением о планируемом суициде.
9 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на теле Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти. Уточнялось также, что в последние дни он страдал депрессией.
Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 г. в городе Заречный Свердловской области. После окончания Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского получил приглашение в московский театр «Новая опера», где служил с 2008 по 2013 гг.
В 2012 г. стал финалистом телепроекта «Голос» на Первом канале, позже участвовал в шоу перевоплощений «Один в один» и вел программу «Романтика романса» на канале «Россия К». С 2022 г. являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра.
В январе 2023 г. певец получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.