Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицирован как покушение на убийство

12 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. В качестве одной из версий рассматривается срабатывание неустановленного взрывного устройства, добавил источник агентства. Прозоров, как утверждалось, был ранен.