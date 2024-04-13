Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицирован как покушение на убийство
Подрыв автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова был квалифицирован сотрудниками правоохранительных органов как покушение на убийство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», – сказал он.
12 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. В качестве одной из версий рассматривается срабатывание неустановленного взрывного устройства, добавил источник агентства. Прозоров, как утверждалось, был ранен.
Сам экс-сотрудник СБУ назвал подрыв его автомобиля очередной попыткой террористического акта со стороны Киева.
Ранее 1 апреля при взрыве автомобиля в Старобельске погиб заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Луганской Народной Республики (ЛНР) Валерий Чайка.