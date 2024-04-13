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Токаев перенес международный форум «Астана» из-за наводнения

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил отменить проведение в июне международного форума «Астана» в связи с беспрецедентным наводнением в стране. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Решение также принято из-за необходимости экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи людям, говорится в сообщении. Форум «Астана» был запланирован на 13-14 июня этого года. Проведение международного мероприятия власти решили перенести на следующий год. 

«Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению. Международный форум “Астана” возобновит работу в 2025 г.», – сообщила пресс-служба.

Паводки в Казахстане стали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет, заявил 6 апреля Токаев. Они начались в конце марта, а на 10 апреля режим ЧС объявлен в 10 из 17 областей Казахстана: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской. Наиболее критическая ситуация складывается в граничащих с Россией Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. 

7 апреля МЧС республики сообщило о гибели двоих мужчин. По заявлению казахстанской службы, во время паводка они пытались самостоятельно добраться до затопленного дома и погибли. По данным ведомства на 13 апреля, в шести регионах остаются подтопленными 3957 частных жилых дома и 942 дворовых территории. С начала паводка спасатели эвакуировали более 102 000 человек, в пострадавшие регионы доставлено 1100 т гуманитарной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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