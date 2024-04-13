Токаев перенес международный форум «Астана» из-за наводнения

7 апреля МЧС республики сообщило о гибели двоих мужчин. По заявлению казахстанской службы, во время паводка они пытались самостоятельно добраться до затопленного дома и погибли. По данным ведомства на 13 апреля, в шести регионах остаются подтопленными 3957 частных жилых дома и 942 дворовых территории. С начала паводка спасатели эвакуировали более 102 000 человек, в пострадавшие регионы доставлено 1100 т гуманитарной помощи.