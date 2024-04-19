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Лондон смягчил условия участия россиян в турнирах

Ведомости

Правительство Великобритании заявило, что необходимость устанавливать дополнительные условия проверки нейтральности российских и белорусских спортсменов отсутствует. Об этом пишет газета The Times.

Ведомство направило письмо Международному олимпийскому комитету (МОК), в котором указало на снятие дополнительных условий проверки нейтрального статуса перед соревнованиями на территории страны.

В прошлом году МОК лишил Лондона олимпийского отбора к Играм-2024, там должны были пройти квалификационные соревнования по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Это произошло из-за позиции властей: правительство Великобритании хотело обязать российских и белорусских спортсменов подписать «декларацию о нейтральности». 

Ранее у российских и белорусских спортсменов возникали сложности при допуске на соревнования в Великобритании. В 2022 г. теннисистам отказали в участии в Уимблдоне. В 2023 г. местные власти настояли на том, что для участия в Уимблдоне россияне и белорусы должны подписать декларацию о нейтралитете. Она содержит в себе отказ от заявлений по поводу событий на территории Украины и запрет на получение финансовой поддержки от своих государств и компаний, которые находятся под контролем этих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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