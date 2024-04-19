Лондон смягчил условия участия россиян в турнирах

Ранее у российских и белорусских спортсменов возникали сложности при допуске на соревнования в Великобритании. В 2022 г. теннисистам отказали в участии в Уимблдоне. В 2023 г. местные власти настояли на том, что для участия в Уимблдоне россияне и белорусы должны подписать декларацию о нейтралитете. Она содержит в себе отказ от заявлений по поводу событий на территории Украины и запрет на получение финансовой поддержки от своих государств и компаний, которые находятся под контролем этих стран.