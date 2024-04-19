Лондон смягчил условия участия россиян в турнирах
Правительство Великобритании заявило, что необходимость устанавливать дополнительные условия проверки нейтральности российских и белорусских спортсменов отсутствует. Об этом пишет газета The Times.
Ведомство направило письмо Международному олимпийскому комитету (МОК), в котором указало на снятие дополнительных условий проверки нейтрального статуса перед соревнованиями на территории страны.
В прошлом году МОК лишил Лондона олимпийского отбора к Играм-2024, там должны были пройти квалификационные соревнования по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Это произошло из-за позиции властей: правительство Великобритании хотело обязать российских и белорусских спортсменов подписать «декларацию о нейтральности».
Ранее у российских и белорусских спортсменов возникали сложности при допуске на соревнования в Великобритании. В 2022 г. теннисистам отказали в участии в Уимблдоне. В 2023 г. местные власти настояли на том, что для участия в Уимблдоне россияне и белорусы должны подписать декларацию о нейтралитете. Она содержит в себе отказ от заявлений по поводу событий на территории Украины и запрет на получение финансовой поддержки от своих государств и компаний, которые находятся под контролем этих стран.