Путин обновил состав рабочей группы по увековечению памяти жертв политрепрессий

Предыдущий состав Путин утвердил в 2018 г. Новым указом из него исключены экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, профессор Высшей школы экономики Михаил Федотов и журналист Николай Сванидзе, который в ноябре по решению президента выбыл и из Совета по правам человека.