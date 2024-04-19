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Путин обновил состав рабочей группы по увековечению памяти жертв политрепрессий

Ведомости

Президент России Владимир Путин обновил состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Предыдущий состав Путин утвердил в 2018 г. Новым указом из него исключены экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, профессор Высшей школы экономики Михаил Федотов и журналист Николай Сванидзе, который в ноябре по решению президента выбыл и из Совета по правам человека.

Также в состав группы больше не входят бывший статс-секретарь министра культуры РФ и нынешний директор Русского музея Алла Манилова, глава центра «Возвращенные имена» Анатолий Разумов, экс-начальник управления ФСБ по Центральному военному округу Александр Васильев, первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко и бывший замминистра обороны Геннадий Жидко, который скончался в 2023 г.

При этом группа пополнилась девятью новыми участниками. Среди них – помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин. Курировать вопросы увековечения памяти жертв политрепрессий будут также первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, руководитель Владимиро-Суздальского музея Екатерина Проничева и др. 

В январе Путин поручил продлить до 2029 г. срок реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая должна была завершиться в 2023 г. Правительство должно представить доклад об исполнении до 1 июля.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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