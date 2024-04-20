Мужчины в военной форме застрелили полицейского в Винницкой области Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оправданий этому преступлению «нет и не может быть». «Неважно, кто и в какой одежде, в каком состоянии и по какой причине. <...> Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости закона», – прокомментировал министр.