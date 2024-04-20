Мужчины в военной форме застрелили полицейского в Винницкой области Украины
В Винницкой области Украины двое мужчин в военной форме расстреляли полицейских, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Нападение произошло в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области. Правоохранители остановили автомобиль для проверки, в ходе которой по ним был открыт огонь. Погиб 20-летний полицейский, его напарника госпитализировали.
В полиции региона уточнили, что личности нападавших установлены, они могут быть причастны к еще одному преступлению. Сейчас продолжается поиск подозреваемых.
По данным украинского Telegram-канала УНИАН, подозреваемые предположительно приходятся друг другу отцом и сыном – Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 г. р.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оправданий этому преступлению «нет и не может быть». «Неважно, кто и в какой одежде, в каком состоянии и по какой причине. <...> Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости закона», – прокомментировал министр.