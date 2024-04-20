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Умер актер Юрий Омельченко

Ведомости

Заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Юрий Омельченко, сыгравший в фильмах «Дронго» и «Не бойся, я с тобой!», умер в возрасте 48 лет, следует из информации на портале Кино-театр.ру.

Причина смерти не уточняется.

Омельченко родился 7 марта 1976 г. в Баку. С 1997 г. был в труппе Азербайджанского театра русской драмы.

На сцене известен по ролям в постановках «Аленький цветочек», «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Играл и в телевизионных работах – «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Колдун», «Кровавый январь», «Беспокойство» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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