Умер актер Юрий Омельченко

На сцене известен по ролям в постановках «Аленький цветочек», «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Играл и в телевизионных работах – «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Колдун», «Кровавый январь», «Беспокойство» и др.