Умер актер Юрий Омельченко
Заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Юрий Омельченко, сыгравший в фильмах «Дронго» и «Не бойся, я с тобой!», умер в возрасте 48 лет, следует из информации на портале Кино-театр.ру.
Причина смерти не уточняется.
Омельченко родился 7 марта 1976 г. в Баку. С 1997 г. был в труппе Азербайджанского театра русской драмы.
На сцене известен по ролям в постановках «Аленький цветочек», «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Играл и в телевизионных работах – «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Колдун», «Кровавый январь», «Беспокойство» и др.