Суд обязал компанию Лерчек выплатить 22 млн рублей долга за логистические услуги
Компания Чекалиной заключила мировое соглашение и согласовала график платежей с ООО «Темполайн Логистика», следует из документа. «Би Фит» обязуется выплатить истцу долг в размере 22,5 млн руб. Эта сумма включает в себя услуги хранения, сборки, отправки товаров и др., указано в определении суда.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», «Би Фит» Лерчек занимается розничной продажей продукции через интернет.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. Следствие заявляло, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.
1 марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.