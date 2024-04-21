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Суд обязал компанию Лерчек выплатить 22 млн рублей долга за логистические услуги

Ведомости

Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащую блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) компанию «Би Фит» выплатить более 22 млн руб. долга логистической компании. Об этом говорится в определении суда по делу, на которое обратило внимание «РИА Новости».

Компания Чекалиной заключила мировое соглашение и согласовала график платежей с ООО «Темполайн Логистика», следует из документа. «Би Фит» обязуется выплатить истцу долг в размере 22,5 млн руб. Эта сумма включает в себя услуги хранения, сборки, отправки товаров и др., указано в определении суда. 

По данным системы «Спарк-Интерфакс», «Би Фит» Лерчек занимается розничной продажей продукции через интернет.

В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. Следствие заявляло, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.

1 марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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