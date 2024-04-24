Источник: в уголовном деле замминистра обороны Иванова есть третий фигурант

Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, указанные фигуранты вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ».