Источник: в уголовном деле замминистра обороны Иванова есть третий фигурант
По уголовному делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, проходит третий фигурант. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с материалами дела.
Процессуальный статус третьего фигуранта пока неизвестен, добавил собеседник.
О задержании Иванова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, рассказали в Кремле.
24 апреля в Басманном районном суде Москвы защита просила избрать Иванову меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, – домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд арестовал обвиняемого до 23 июня. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Замминистра обороны вину не признал.
Адвокат обвиняемого Денис Балуев рассказал «Ведомостям», что особо крупная взятка, инкриминируемая Иванову, выразилась не в конкретной передаче денег, а в действиях, которые, по версии следствия, принесли ему «иные блага» в размере свыше 1 млн руб. То есть конкретный размер взятки ему пока не вменяется, пояснил защитник.
По словам Балуева, оснований для содержания Иванова в СИЗО нет, поскольку он не намерен скрываться и как-либо препятствовать следствию. Защита намерена обжаловать решение Басманного суда.
Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, указанные фигуранты вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ».