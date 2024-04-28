Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России
Министерство здравоохранения Латвии не поддерживает идею запрета медикаментов из России и Белоруссии, поскольку в республике нет заменителей для них, сообщает латвийский телеканал TV3.
В настоящее время ни одна закупка Национальной службы здравоохранения Латвии не включает российские медицинские товары или оборудование, исключение составляют медикаменты. Порядка 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, но необходимых для пациентов, поступают из России или Белоруссии.
20 декабря 2023 г. премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии утвердили совместную декларацию о единообразном применении санкций ЕС против России и Белоруссии. Стороны, в частности, обязались обеспечить единый таможенный контроль и обмен информацией. Как сообщается на сайте литовского правительства, декларация позволит закрыть лазейки в обходе санкций ЕС. Белоруссия же называется соучастником России и поэтому также была включена в документ.