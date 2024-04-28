Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России

20 декабря 2023 г. премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии утвердили совместную декларацию о единообразном применении санкций ЕС против России и Белоруссии. Стороны, в частности, обязались обеспечить единый таможенный контроль и обмен информацией. Как сообщается на сайте литовского правительства, декларация позволит закрыть лазейки в обходе санкций ЕС. Белоруссия же называется соучастником России и поэтому также была включена в документ.