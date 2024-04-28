Суд оштрафовал лидера «Коррозии металла» по статье о нацистской символике
Нижегородский районный суд оштрафовал лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на 1000 руб. за демонстрацию нацистской символики, передает «РИА Новости».
Суд установил, что 27 апреля на концерте группы продавались товары с запрещенной символикой. По словам судьи, в деле представлены фотоматериалы, на которых запечатлены футболка с символикой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» и книга с символами нацистской армии.
Троицкий уточнил, что выступал на сцене, а не продавал товары. Часть из вещей привез другой человек. Музыкант признал вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения «любые артистические предметы», и пообещал в будущем взять дополнительных сотрудников для тщательной проверки товаров.
«У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», - подчеркнул лидер «Коррозии металла».
Музыканта признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
Управление МВД России по Нижегородской области сообщило, что в одном из клубов региона задержали трех участников музыкальной группы, на них составлены административные протоколы за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». У музыкантов изъяли книги и более 20 футболок с запрещенными символами.
Позже суд оштрафовал на 1000 руб. еще двух музыкантов группы Даниила Буренкова и Рамиля Зейналова.