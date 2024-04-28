Суд оштрафовал лидера «Коррозии металла» по статье о нацистской символике

Троицкий уточнил, что выступал на сцене, а не продавал товары. Часть из вещей привез другой человек. Музыкант признал вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения «любые артистические предметы», и пообещал в будущем взять дополнительных сотрудников для тщательной проверки товаров.