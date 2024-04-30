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Определены даты проведения фестиваля «Спасская башня»

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Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин утвердил даты, сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

«XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2024 г. пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы – Красная площадь», – говорится в сообщении.

В 2023 г. фестиваль стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. «Спасская башня» также входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира, отметили в фонде.

Фестиваль «Спасская башня» впервые состоялся в 2007 г. Он представляет собой музыкально-театрализованное представление, в котором участвуют российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. В 2022 г. проект отпраздновал свое 15-летие. За эти годы в мероприятии приняли участие более 160 коллективов из 57 стран мира. Число зрителей превысило 860 000 человек, сообщили в фонде. В 2023 г. фестиваль не проводился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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