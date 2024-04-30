Определены даты проведения фестиваля «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» впервые состоялся в 2007 г. Он представляет собой музыкально-театрализованное представление, в котором участвуют российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. В 2022 г. проект отпраздновал свое 15-летие. За эти годы в мероприятии приняли участие более 160 коллективов из 57 стран мира. Число зрителей превысило 860 000 человек, сообщили в фонде. В 2023 г. фестиваль не проводился.