Определены даты проведения фестиваля «Спасская башня»
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин утвердил даты, сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
«XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2024 г. пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы – Красная площадь», – говорится в сообщении.
В 2023 г. фестиваль стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. «Спасская башня» также входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира, отметили в фонде.
Фестиваль «Спасская башня» впервые состоялся в 2007 г. Он представляет собой музыкально-театрализованное представление, в котором участвуют российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. В 2022 г. проект отпраздновал свое 15-летие. За эти годы в мероприятии приняли участие более 160 коллективов из 57 стран мира. Число зрителей превысило 860 000 человек, сообщили в фонде. В 2023 г. фестиваль не проводился.